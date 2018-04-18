На Северном мосту в Киеве автобус "догнал" троллейбус и образовалась пробка
Сегодня, 18 апреля, на съезде с Северного моста (до переименования - Московского моста - Прим.Ред.), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса.
Об этом сообщает Telegram-канал KyivOperativ.
Сообщается, что авария вызвала серьезный затор на участке движения. О количестве пострадавших не говорится.
Судя по фото, автобус "догнал" троллейбус сзади, оба транспортных средства получили значительные повреждения. В автобусе выбито лобовое стекло, у троллейбуса - смята задняя часть, выбито стекло, искорежена лестница.
Пассажирам пришлось покинуть транспорт и идти пешком.
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Киеве движение стало намертво из-за четырех ДТП через Северный мост.
Напомним, в Киеве заметили экстремалов, которые карабкаются на Южный мост по тросам.