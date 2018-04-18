Сегодня, 18 апреля, на съезде с Северного моста (до переименования - Московского моста - Прим.Ред.), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса.

Об этом сообщает Telegram-канал KyivOperativ.

Сообщается, что авария вызвала серьезный затор на участке движения. О количестве пострадавших не говорится.

Судя по фото, автобус "догнал" троллейбус сзади, оба транспортных средства получили значительные повреждения. В автобусе выбито лобовое стекло, у троллейбуса - смята задняя часть, выбито стекло, искорежена лестница.

Пассажирам пришлось покинуть транспорт и идти пешком.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве движение стало намертво из-за четырех ДТП через Северный мост.

Напомним, в Киеве заметили экстремалов, которые карабкаются на Южный мост по тросам.