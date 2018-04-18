Командир роты одной из воинских частей в Черниговской области сбывал оружие, вывезенное из района проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Правоохранители установили, что наладил сбыт средств поражения командир роты одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Черниговской области. Он подыскивал клиентов, в том числе из криминальным кругов, через знакомых", - сказано в нем.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задокументировали реализацию военным 5 гранат РГД-5 и Ф-1, а также около 140 патронов калибра 7,62 мм к автоматическому оружию.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на территории военного городка при попытке реализации 2 гранатометов РПГ-26 за более чем 18 тыс. гривен.

Фото: ssu.gov.ua

По данному факту ведется расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, правоохранители устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что куда уходят стволы. Анатомия нелегальной торговли оружием в Украине.

Также в Одессе заблокировали канал сбыта оружия, привезенного из зоны АТО.