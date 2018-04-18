Под Черниговом командир роты продавал гранатометы из зоны АТО
Командир роты одной из воинских частей в Черниговской области сбывал оружие, вывезенное из района проведения антитеррористической операции (АТО).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Правоохранители установили, что наладил сбыт средств поражения командир роты одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Черниговской области. Он подыскивал клиентов, в том числе из криминальным кругов, через знакомых", - сказано в нем.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители задокументировали реализацию военным 5 гранат РГД-5 и Ф-1, а также около 140 патронов калибра 7,62 мм к автоматическому оружию.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на территории военного городка при попытке реализации 2 гранатометов РПГ-26 за более чем 18 тыс. гривен.
Фото: ssu.gov.ua
По данному факту ведется расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, правоохранители устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
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