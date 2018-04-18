Сегодня, 18 апреля, суд признал Марию Алехину, известную учаcтницу Pussy Riot, виновной в организации незаконной акции на Лубянской площади в Москве.

Девушку приговорили к 100 часам обязательных общественных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Алехина провелf в полиции две ночи, дожидаясь суда. Остальных участников акции суд ранее оштрафовал на 10 и 20 тысяч рублей.

По иронии судьбы, судьей Алехина выступила та же, которая ранее оштрафовала Telegram на 800 тысяч рублей.

Фото: facebook.com/george.malets

Напомним, активисты забросали бумажными самолетиками тротуар перед зданием ФСБ 16 апреля. Они выбрали бумажные самолетики из-за сходства с логотипом Telegram. Демонстранты выступили в защиту мессенджера. Полиция задержала некоторых участников акции. В числе задержанных оказался также Дмитрий Цорионов (Энтео).

Как сообщала "Страна", Павел Дуров сделал заявление о последствиях блокировки Telegram. Он предупредил, что без использования VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировку, Telegram может быть временами недоступен. По данным Дурова, пользователями Telegram в России являются около 15 млн человек. Также он связал качество жизни с блокировкой этого интернет-сервиса.