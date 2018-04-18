Кабинет министров Украины определил квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства в страну в 4,388 тысяч человек на 2018 год. Об этом сообщает Интерфакс.

О принятии такого решения на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, зачитывая перечень вопросов, которые принимаются без обсуждения.

Согласно документу, квота для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки) – 1,020 тыс. чел.; для лиц, ранее находившихся в гражданстве страны, – 530 чел.; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов – 2,147 тыс. чел., деятелей науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины, - 690 чел.

Для лиц, осуществивших иностранную инвестиционную деятельность в экономику страны иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее $100 тыс. иммиграция установлена без ограничений.

Кроме этого, в текущем году по квоте может иммигрировать в Украину один высококвалифицированный специалист или работник, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.

Для лиц, которые непрерывно прожили на территории государства три года со дня установления для них статуса пострадавших от торговли людьми, квота не установлена.

В 2016 году суммарная квота иммиграции была 4,586 тыс. чел., в 2017 году - 3,963 тыс. чел.

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