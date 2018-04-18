Сегодня, 18 апреля, состоятся полуфинальные поединки Кубка Украины по футболу. В Харькове донецкий Шахтер примет ФК Мариуполь, а Днепр-1 на своей домашней арене сыграет с киевским Динамо.

Игру дончан и приазовцев покажет в прямом эфире канал Футбол 1, а матч в Днепре будет транслировать телеканал 2 + 2. Начало обеих поединков в 19.00.

На этой стадии турнира полуфинальное противостояние будет состоять из одного матча. В финал выйдет победитель. Если основное время не выявит такового, то будут назначены два дополнительных тайма - по 15 минут каждый. Если же и они закончатся вничью, то команды пробьют серию пенальти.

Напомним, что ФФУ уже назначила судейские бригады на эти поединки.

Шахтер (Донецк) - ФК Мариуполь.

Арбитр - Арановский Е. А. (Киев), ассистенты - Плужник А. А. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), 4-й арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.). Наблюдатель арбитража - Петров В. Д. (Харьков). Делегат ФФУ - Прохорович А.В. (ФФ Сумской обл.). Офицер безопасности ФФУ - Свистун А. В. (Черниговская ОФФ).

Днепр-1 (Днепр) - Динамо (Киев).

Арбитр - Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты - Алехин И. М. (Хмельницкий), Шлончак С. М. (Черкассы), 4-й арбитр - Абдула А. Б. (Харьков), наблюдатель арбитража - Швецов В. Б. (Одесса). Делегат ФФУ - Калита Н. Г. (ФФ Николаевской обл.). Офицер безопасности ФФУ - Шинкаренко А. Б. (Днепропетровская ФФ).

Также мы рассказывали, что форвард Мбокани рассказал, при каких условиях он останется в Динамо.