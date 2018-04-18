Кабинет Министров поднял вопрос отмены желтого сигнала светофора после смертельной аварии в Кривом Роге.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

Как сообщала "Страна", 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улиц Героев АТО и Металлургов легковушка протаранила маршрутку, которая в результате удара вылетела на встречку и столкнулась с заводским автобусом. Погибли 8 пассажиров маршрутки, еще 21 человек получил травмы.

В связи с трагедией в Кривом Роге 18 апреля объявили траур.