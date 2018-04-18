Государственная фискальная служба считает главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева виновным в нарушении таможенных правил, поэтому Коболеву было выписано 8,3 млрд гривен штрафных санкций.

Об этом говорится в двух постановлениях ГФС от 27 февраля 2018 года.

"На протяжении 2017 г. таможенный брокер "Нафтогаза" ООО "Групп СВ" неоднократно подавал таможенные декларации, заранее зная о получении отказа в таможенном оформлении в связи с неподачей полного пакета документов. Для установления причин подачи неполного пакета документов, проведен опрос директора "Групп СВ" Марии Савиной. Она сообщила, что неоднократно обращалась к должностным лицам "Нафтогаза" за получением недостающих документов, но они не были ей предоставлены в связи с их не подписанием", - говорится в постановлении налоговой, пишет "Украинская правда".

Фото: epravda.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в ГФС подтвердили законность многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза".

Также Коболев обжаловал в суде штрафы в 8,3 млрд грн.