После результатов аудита Ernst & Young от 13 апреля с поста президента ПАО "Укртрансгаз" был уволен Мирослав Химко.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник.

Решение об увольнении приняло правления "Нафтогаза" 16 апреля.

Предметом аудита стал контракт между "Укртрансгазом" и венгерской компанией IP Systems Kft. на создание платформы суточного балансировки газа, подписанный в 2016 году.

Результаты аудита акта приемки выполненных работ были крайне негативными. По данным источника, под этим актом со стороны "Укртрансгаза" стояла подпись Химко, что было использовано как формальный повод для его увольнения.

Бюджет контракта между "Укртрансгазом" и IP Systems Kft. составил 98 млн гривен.

Химко продолжит работу в филиале "Укртрансгаза" - "Оператор ГТС Украины" в статусе советника главы этой компании.

И.о. президента "Укртрансгаза" стал Андрей Хоменко, который с декабря прошлого года до последнего времени занимал пост члена правления - вице-президента по закупкам и материально-технического строительства "Укртрансгаза".

На рынке Хоменко воспринимается как "человек бизнесмена Константина Григоришина", на предприятиях которого он работал несколько лет.

Фото: epravda.com.ua

Напомним, что "Укртрансгаз" признался в какой области Украины получают самый некачественный газ.

Как сообщала "Страна", в декабре 2017 года поляк Павел Станчак официально возглавил "Укртрансгаз".