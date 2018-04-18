Шевченковский райсуд начнал заседание суда по делу Надежды Савченко. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Суд рассматривает не дело по сути, а ходатайство военной прокуратуры по принудительному отбору биоматериалов нардепа, поскольку Савченко отказывается давать образцы добровольно

В материалах дела есть такая деталь - в "микроавтобусе Рубана" был найден телефон, на нем есть образцы биоматериала женского. Теперь прокуроры хотят проверить, принадлежат ли они Надежде Савченко.

Политик заявила, что у следствия и так все есть это в наличии - на окурках, стаканах, из которых она пила.

В начале заседания адвокат Дмитрий Бугай заявил ходатайство, чтобы выпустить Савченко из бокса и разрешить ей сесть рядом со стороной защиты.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая находится под стражей и голодает уже четвертую неделю. На снимке заметно, что Савченко похудела.

Также мы писали, что накануне Савченко прошла проверку на полиграфе.