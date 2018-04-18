Надежда Савченко вчера, 17 апреля, прошла проверку на детекторе лжи. Проверка на полиграфе длилась около восьми часов, сообщила "Стране" Сестра Надежды Савченко Вера.

"Я даже не знаю, можно ли по закону держать человека так долго на таком допросе", - отметила Вера Савченко.

По ее словам, допрос на полиграфе следователи СБУ начали без адвокатов Надежды.

"На первой части проверки даже адвокаты не присутствовали - их обманули и послали сначала в другое здание. Я там вместе с адвокатами стояли и ждала Надю несколько часов, а оказалось, все это время допрос уже шел, в другом помещении", - рассказала Вера Савченко.

Она уточнила, что при допросе на детекторе лжи ее сестре так и не задали вопросы стороны защиты - только стороны обвинения.

По прогнозу Веры Савченко, Надежду могут направить на повторную проверку на полиграфе.

"Я так поняла, следователи СБУ остались недовольны ответами Надежды и не получили того, что хотели. Думаю, либо будет повторный допрос на полиграфе, либо они еще что-то придумают. Адвокатам в СБУ сказали, что процедура не завершена, и пообещали сегодня-завтра дать результат проверки", - считает Вера Савченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в среду Надежду Савченко доставят в суд для отбора биологических образцов.

Также мы сообщали, что опубликовано фото заметно похудевшей в СИЗО Надежды Савченко.