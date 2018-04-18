Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца, до 20 июня, меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в работе на российские спецслужбы бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Продлили на 2 месяца", - сказал адвокат адвокат Владимир Шпирук. При этом он отметил, что решение было принято ранее.

Он также выразил сомнение, что в ближайшее время может быть изменена мера пресечения Ежову.

Против Ежова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("госизмена", наказание от 12 до 15 лет тюрьмы).

Напомним, что задержанный по подозрению в госизмене переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов был уволен с занимаемой должности.

Как сообщала "Страна", в Кабмине заявили, что "шпион"-переводчик Ежов не имел доступа к гостайне.