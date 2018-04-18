Известная актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли показала, что умеет управлять самолетом, актриса в видеоролике умело демонстрирует, как умеет сажать самолет на трассу.

Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы", посвященного проекту Елизаветы II для сохранения леса.

Киноактриса в видеоролике умело демонстрирует, как умеет управлять самолетом и сажать его на трассу.

"Здесь так хорошо. Мне кажется, это самое красивое место на земле", - прокомментировала Анджелина.

Звезда добавила, что заботится о климате сегодня как никогда.

"Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это влияет на природу пустынь - они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким способом", - отметила она.

Джоли приняла участие в съемках документального фильма об экологии Фото: скриншот

Анджелина Джоли. Кадр из видео

Напомним, "Страна" писала, что королева Елизавета II взялась за лопату во имя сохранения природы.

Как сообщала "Страна", еще в марте звезда была госпитализирована с истощением.