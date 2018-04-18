Сегодня, 18 апреля, стартовал третий и заключительный этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу - 2018 года, который пройдет летом в России.

Начало продаж было объявлено с 12.00 по киевскому времени. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: tass.ru

Третий этап продаж продлится вплоть до завершения чемпионата мира 15 июля. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Также будут доступны билеты четвертой категории, которые предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных - цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала - 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место - 3800 рублей, на полуфиналы - 4480 рублей.

Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе.



По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков. По заявкам лидировали США, Бразилия, Германия, Китай, Мексика, Израиль, Аргентина, Австралия и Англия.

Во время первого периода второго этапа продаж было распределено 568 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России - 197 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

Во время второго периода второго этапа продаж было реализовано 394 433 билета. Большая часть из них была выкуплена российскими болельщиками (216 134), далее следуют фанаты из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962), Перу (9 766), Китая (6 598), Германии (5 974), Австралии (5 905) и Индии (4 509).

С момента старта продаж в сентябре прошлого года 53% билетов были проданы иностранным болельщикам.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира еще в июле 2016 года. Билеты были разделены на четыре ценовые категории. Без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА может исключить Марокко из претендентов на ЧМ-2026 из-за гомофобных законов.