Кабмин возобновил работу оперативных штабов по противодействию рейдерству по всей территории Украины в связи с началом весенних полевых работ.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе правительственного заседания, пишет "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр Украины отдал поручение в связи с началом весенней посевной кампании главам облгосадминистраций, территориальных органов власти, Минюсту, министру внутренних дел, руководителям Госгеокадастра, ГФС, Генпрокуратуры и СБУ возобновить работу (антирейдерских штабов - Прим. Ред.)", - сказал он.

Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, в ходе работы штабов за четыре месяца 2017 года было обработано почти 500 обращений. "Мы проанализировали много кейсов, реальных дел, лазеек, которые использовали мошенники", - сказал он.

Петренко также отметил, что в связи с этим был принят ряд мер, в том числе технический запрет регистрации земельных участков-призраков без кадастрового номера, запущен автоматический обмен информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости.

Кабмин 9 августа 2017 года принял решение о создании антирейдерских аграрных штабов в составе представителей Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры, профильных аграрных ассоциаций для предоставления юридической, информационной и практической помощи аграриям с целью защиты от незаконного захвата земли и урожая.

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