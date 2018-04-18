Бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин дал показания в суде по делу экс-президента Виктора Януковича.

Он рассказал о том, что Янукович делал в Харькове, куда приехал вечером 21 февраля и на следующий день записал свое знаменитое видообращение.

В Харькове параллельно с визитом президента проходил съезд депутатов всех уровней, на котором Янукович так и не выступил.

Главной мыслью Добкина стала угроза жизни бывшего президента - тезис, который прокуратура пыталась все время оспорить. Но нардеп утверждал, что лично занимался безопасностью Януковича и знал об уровне угрозы.

Это важные показания - ведь если угрозы жизни Януковичу действительно поступали, то его отстранение с поста Верховной Радой юридически выглядит еще более юридически хлипко, чем раньше.

"Страна" выделяет самые интересные высказывания Добкина, который встречался с Януковичем на харьковском этапе его бегства.

Переговоры Януковича с Ярошем

Янукович прибыл в Харьков на двух вертолетах в 22:00. Добкина заранее предупредил о визите президента глава его администрации Андрей Клюев. Кроме Януковича прилетел его младший сын Виктор, женщина, имени которой Добкин не знает, глава Верховной Рады Владимир Рыбак и сам Клюев.

Из аэропорта они сразу выехать не смогли - поступила информация о его минировании. Пришлось около часа ждать, пока Януковичу можно будет покинуть здание аэровокзала. В этот момент ему позвонили.

"Потом был срочный звонок Януковичу. Сказали, что большая группа вооруженных людей направилась в сторону Межигорья, где оставались 7 охранников Януковича. У них не было средств защиты. Янукович беспокоился за их безопасность. Он с кем-то ругался по телефону. Потом Янукович позвонил Дмитрию Ярошу (лидер "Правого сектора" - ред.) и сказал ему о каких-то их договоренностях, о том, что Межигорье не будут штурмовать. После этого звонка штурм Межигорья был отложен и люди туда не пошли", - сообщил Добкин.

Нардеп уточнил, что позже, утром 22 февраля, у Януковича был повторный разговор с Ярошем, однако в этот раз он не увенчался успехом и в Межигорье "зашли люди".

Ночные разговоры с Яценюком

Накануне своего бегства президент подписал соглашение с представителями Майдана при гарантиях западных держав. В нем шла речь о снятии блокады с административных зданий и объявлении досрочных выборов.

После того, как стало ясно, что оппозиция не намерена выполнять свою часть соглашений, Янукович уже из Харькова позвонил Арсению Яценюку и начал его упрекать.

По словам Добкина, это произошло около 3 или 4 часов ночи. Добкин отметил, что, в отличие от него, Янукович в тот момент еще верил оппозиции.

"Ему гарантировали соблюдение этого соглашения США и Россия, руководство этих стран. Но когда он (в Харькове - ред.) начала получать тревожные сигналы из Киева, он, находясь в нервном состоянии, попросил соединить его с Яценюком. Он по телефону сказал Яценюку, что тот и его люди не исполняют свои договоренности", - отметил Добкин.

"Янукович до последнего был уверен, что этот договор будет исполняться. Эта уверенность граничила на грани самоуверенности", - сказал Добкин.

Угрозы Януковичу

В логику ложного минирования аэропорта укладываются и звонки Януковичу с угрозами его жизни. Добкин говорил, что в Харькове президенту постоянно звонили и угрожали. Причем делали это через телефон Добкина.

"Поступали угрозы с неизвестных номеров, в том числе, иностранных, скорее всего через интернет (IP-телефония - ред.)", - заявил нардеп.

Свидетельство об угрозах очень важно - если оно подтвердится фактами, то версия лидеров Майдана о том, что Януковичу никто не угрожал, рассыпается. И Яценюк, и Аваков, и Турчинов ранее на допросе утверждали, что отстранили Януковича от власти на основании его "самоустранения".

Если же удастся доказать, что ему угрожали, то дело может принять совсем иной юридический оборот - не сейчас, так в будущем.

Официальный визит, а не бегство

Интересно, что Добкин назвал приезд Януковича - официальным визитом главы государства в Харьковскую область. Что опять таки расходится с версией бегства экс-президента, из-за которого его отстранили с поста.

"Однозначно визит был официальным. Потому что по протоколу в аэропорту его встречали кроме меня и другие официальные лица: прокурор области, глава СБУ (областной - ред.), начальник главка МВД). То есть все, кому было положено его встречать", - заявил Добкин.

Почему Янукович не выступил на съезде депутатов

Нардеп утверждает, что президент собирался прийти на съезд депутатов всех уровней, который в этот день проходил в Харькове. И даже якобы просил у Добкина тезисы, которые было бы уместно озвучить во время выступления.

Однако Янукович не съезде так и не выступил. Судя из слов Добкина, после массовых телефонных угроз ему лично и Януковичу, он понял, что не сможет обеспечить президенту безопасность.

"Угрозы шли длинной чередой - мне, моей семье, моим близким. Среди них были угрозы Януковичу. Я, как человек, который был обязан заниматься его безопасностью на территории Харьковской области, понимал, что его присутствие в зале может привести к серьезным последствиям. Мог пострадать не только он, но и люди", - заявил нардеп.

"На съезд я постарался его не пустить. Я решил, что ему там не место", - позже сказал Добкин в ответ на вопрос прокурора. Он также заявил, что депутаты, приехавшие в Харьков, "боялись физических угроз для своих семей".

Добкин напомнил об избиениях харьковчан, которые ездили в Киев противостоять Майдану - объясняя этим опасения депутатов видеть Януковича на съезде.

"Если вы хотите мне сказать, что Януковичу не угрожала опасность в Харькове - то я вам скажу: угрожала каждую минуту", - сказал экс-губернатор, рассказав о группах вооруженных сторонников Майдана, которые уже появились в Харькове к тому времени.

Добкин также заявил, что служба госохраны предала Януковича. "Безопасности как таковой у президента не было. Просто в Харькове она была выше, чем в Тернополе или Львове".

"В Харькове он постарел лет на десять"

По словам нардепа, пребывание в Харькове и постоянно грозившая опасность изменили президента.

"Приехав в Харьков он был одним - уверенным в себе человеком. Расставались мы с ним - он был уже внешне постаревшим лет на десять. Ну, а потом, когда я уже видел его по телевизору, это был не тот Янукович, которого я привык видеть"

Добкин также вспомнил о дальнейших планах президента. По словам нардепа, из Украины Янукович уезжать не собирался: "Все его планы были связаны исключительно с Украиной ... Он сказал мне, что ему нужно будет побывать с рабочими визитами в разных регионах Украины", - рассказал Добкин.

О протестах в Харькове в марте 2014 года

Прокурор спросил у Добкина, знает ли он что-либо об участии представителей России в ходе протестов в Харькове. Нардеп ответил отрицательно, сказав, что видел только российские флаги.

Полное видео допроса Михаила Добкина в Оболонском суде Киева