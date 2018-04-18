Сегодня, 18 апреля, работа Донецкой фильтровальной станции будет приостановлена из-за обстрела сотрудников предприятия. Дончане сообщают, что в настоящее время выполняется подготовка к остановке фильтровальной станции, однако эвакуация работников ДФС еще не началась.

Сначала ОБСЕ должны получить гарантии безопасности.

Об этом сообщают Telegram-паблики Донецка.

"Сейчас многие говорят о героизме работников водокачки. Вот вам наша история. На ДФС работают семьями – это всем известно. Прямо сейчас, супруга одного из раненных вчера сотрудников станции сидит на работе в бронежилете. Вдумайтесь. Вашего мужа/жену вчера ранили при прицельном обстреле с расстояния 15-ти метров, а вам нужно ехать по той же дороге на работу, и вкалывать там целую смену, чтобы обеспечить людей водичкой. Это Донбасс, здесь такие люди", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/Doninside

Также сообщается, что в Ясиноватую прибыла бригада специалистов, которая должна выдвинуться к ДФС для ее отключения.

Фото: t.me/WarGonzo

Людей предупреждают, что после полной остановки ДФС около полумиллиона жителей останутся без воды, а в СЦКК говорят об опасности экологической катастрофы.

"Остановка работы ДФС приведет к экологической катастрофе и оставит без водоснабжения более полумиллиона мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил член Совместного центра по контролю и координацией режима прекращения огня Руслан Якубов.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также подконтрольные сепаратистами Донецк, Ясиноватую и другие города.

Как сообщала "Страна", станцию планируют законсервировать из-за вчерашнего обстрела автобуса, где ехала дневная смена, обслуживающая ДФС. 5 сотрудников ДФС получили серьезные ранения.