Президент США Дональд Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из сообщения по телевизору.

Об этом пишет The New York Times.

"В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России", — сообщает издание.

По словам источников издания, то, что услышал Трамп "вызвало его гнев, так как он не принимал подобного решения".

15 апреля Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.

Ранее "Страна" сообщала о гибридном ударе. Какие на самом деле последствия для России несут американские санкции.

Также Трамп лично отложил введение новых антироссийских санкций - Washington Post.