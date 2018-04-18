В Сумах мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой трубы из-за долгов по зарплате
В Сумах 34-летний мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой трубы, но полиция отговорила его от самоубийства.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
В полицию о мужчине, который забрался на высоту, сообщили очевидцы.
Как выяснилось, 34-летний мужчина, который залез на трубу котельной Северного промузла, - работник одного из местных предприятий. Он угрожал спрыгнуть с высоты 30-метров, если ему не выплатят задолженность по заработной плате.
Полиция вступила с потенциальным самоубийцей в переговоры и уговорила его спуститься на землю и вернуться к семье.
Сейчас этот факт в полиции зарегистрировали. Проводится проверка всех обстоятельств.
Фото: su.npu.gov.ua
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