В Сумах 34-летний мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой трубы, но полиция отговорила его от самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

В полицию о мужчине, который забрался на высоту, сообщили очевидцы.

Как выяснилось, 34-летний мужчина, который залез на трубу котельной Северного промузла, - работник одного из местных предприятий. Он угрожал спрыгнуть с высоты 30-метров, если ему не выплатят задолженность по заработной плате.

Полиция вступила с потенциальным самоубийцей в переговоры и уговорила его спуститься на землю и вернуться к семье.

Сейчас этот факт в полиции зарегистрировали. Проводится проверка всех обстоятельств.

Фото: su.npu.gov.ua

Напомним, что в Сумах мошенница выманила у пенсионера более 100 тыс гривен под предлогом обмена купюр.

Как сообщала "Страна", в Сумах маршрутка врезалась в столб и протаранила забор дома.