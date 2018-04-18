Контакты лидеров России, Франции и Германии возобновились, несмотря на паузу в работе "нормандской четверки" и по каналу обмена мнениями "Сурков-Волкер", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Интерфакс.

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу "Сурков-Волкер". Вместе с тем сейчас вы видите, что возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - заявил Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что контакты осуществляются.

"Но по каналам известного формата ("Сурков-Волкер"- Прим. Ред.) в действительности сейчас фиксируется пауза", - сказал пресс-секретарь.

Ранее "Страна" писала о том, что Песков подтвердил, что Путин не едет на переговоры в "нормандском формате".

Также мы сообщали, что лидеры стран "нормандской четверки" обещают ускорить имплементацию Минских соглашений.