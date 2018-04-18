Американская певица Кэти Перри оконфузилась во время шоу American Idol, где она выступает в качестве жюри.

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

У Кэти лопнули штаны как раз в тот момент, когда происходило обсуждение выступлений участницы шоу.

Кэти не растерялась и сообщила об инциденте изумленной публике, после чего решила продемонстрировать результат вреда зрителям.

Другой судья American Idol Лайонел Ричи раскраснелся и бросился заслонять свою раскованную коллегу.

К счастью, помощнице Перри удалось быстро устранить проблему и певица продолжила оценивать выступления конкурсантов.

Напомним, ранее певица Кэтти Перри разделась в поддержку выборов президента США.

Также "Страна" писала, как Блум заявил, что не готов жениться и расстался с Кэти Перри.