Арбитражный суд Самарской области признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140.

Об этом сообщают РИА-Новости.

Один из участников проекта Ан-140, самарский завод "Авиакор", в июле 2017 года подал иск о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140" из-за его задолженности в размере более 196 миллионов рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре 2017 года в отношении СП была введена процедура наблюдения.

Трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, ОАО "Авиакор - авиационный завод" и Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) было подписано в августе 2003 года. Также было подписано соглашение между ХГАПП и ОАО "Авиакор - авиазавод" о создании СП "МАП-140". Эта структура занималась производством и реализацией самолетов Ан-140. Самолеты производились в Самаре.

Ан-140 - украино-российский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный АНТК "Антонов". Лайнер может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тысячи километров. Украинское предприятие "Антонов" и "Авиакор" совместно выпускали Ан-140, но летом 2015 года самарский завод остановил выпуск самолетов из-за ситуации на Украине.

Напомним, что российская РКК "Энергия" продала свои активы в космическом проекте "Морской старт".

Как сообщала "Страна", российский суд обязал российскую компанию выплатить почти $3 млн ГП "Антонов".