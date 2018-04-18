В Киеве сегодня, 18 апреля, утром произошло ДТП с участием маршрутки №718 и грузовика. Авария случилась на улице Киевской в Софиевской Борщаговке на светофоре напротив Софиевского посада.

Как сообщает ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook, маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. В результате инцидента в больницу попали четыре человека.

Отмечается, что маршрутка выехала на встречную полосу, чтобы остановиться на светофоре перед другой маршруткой (№720), в это же время налево поворачивал грузовик MAN.

"Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее. В маршрутке повылетали стекла, большая часть пассажиров получила осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Прибывшая на место ДТП скорая помощь госпитализировала четверых пострадавших. Одной из женщин прямо на месте наложили гипс на руку.

Фото: facebook.com

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