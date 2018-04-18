Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который также является одним из переговорщиков между Россией и Украиной по мирному урегулированию на Донбассе, рассказал, как президент РФ Владимир Путин стал его кумом.

Об этом Медведчук заявил в интервью журналистке Жанне Немцовой, передает Deutsche Welle.

На вопрос журналистки, почему Медведчук принял решение пригласить в крестным отцом своей дочери Путина, а крестной - Светлану Медведеву (жену премьера РФ Дмитрия Медведева - Прим.Ред.) политик ответил, что решение было принято спонтанно.

"У меня были отношения тогда дружеские с господином Медведевым, мы были главами администраций президента. У меня были нормальные деловые отношения с господином Путиным и просто где-то в беседе возникла эта идея. А вот где-то осенью 2004 года был разговор, я обратился с такой просьбой и они согласились с этим", - сказал Медведчук.

Видео: DW Russian

Ранне "Страна" писала, что Медведчук обсуждает на переговорах с Путиным то, о чем его попросил Петр Порошенко.

Также мы сообщали, что Медведчук отрицает какие-либо связи с делом Савченко-Рубана.