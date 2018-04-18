Европейский суд по правам человека может признать люстрацию в Украине нарушением прав человека.

Об этом заявил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передают "Украинские новости".

"Были решения ЕСПЧ по люстрациям в других странах, где суд находил нарушения, были, где не находил. То есть, это все очень привязано к конкретным фактам и обстоятельствам. Я не могу сказать, что процедура люстрации в Украине была идеальна", - сказал представитель Минюста.

Он добавил, что, по его мнению, ЕСПЧ должен принять во внимание, что люстрация в Украине проходила в условиях иностранной военной интервенции.

Напомним, что ранее ЕСПЧ приступил к рассмотрению по сути жалоб еще пятерых люстрированных украинских чиновников.

Как сообщала "Страна", Украина за 140 тысяч евро купила услуги английского юриста, бывшего адвоката семьи убитого российского разведчика Александра Литвиненко Бена Эммерсона, который должен представлять интересы нашей страны в ЕСПЧ в делах против России.