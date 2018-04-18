Экс-президент Виктор Янукович до последнего надеялся на гарантии со стороны США и России в 2014 году. И надеялся на то, что Арсений Яценюк после договоренностей с представителями Евросоюза отведет протестующих из правительственного квартала.

Об этом Янукович говорил с Яценюком по телефону, находясь в Харькове, рассказал бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин в суде по госизмене экс-президента.

Этот разговор состоялся в ночь после подписания в Киеве соглашения между оппозицией и властью при гарантиях западных держав. Когда сам президент уже прибыл в Харьков.

По словам Добкина, Янукович позвонил Яценюку и начал упрекать его в срыве соглашения.

"Ему гарантировали соблюдение этого соглашения США и Россия, руководство этих стран. Но когда он (в Харькове - прим.ред) начала получать тревожные сигналы из Киева, он, находясь в нервном состоянии, попросил соединить его с Яценюком. Он по телефону сказал Яценюку, что тот и его люди не исполняют свои договоренности", - отметил Добкин.

"Янукович до последнего был уверен, что этот догвор будет исполняться. Эта уверенность граничила на грани самоуверенности", - сказал Добкин.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что по делу о госизмене Януковича показания дает Михаил Добкин.

Также экспертиза установила, что в российском фильме "Крым.Путь домой" Путин - это Путин, а Шойгу - это Шойгу.