Сегодня, 18 апреля, народный депутат Михаил Добкин выступает в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Нардеп рассказал про угрозы, которые поступали ему на телефон с незнакомых номеров либо из интернета. В основном, это были смс. Часть угроз касалась и Януковича.

Добкин также рассказал, что у него была информация о попытках захвата зданий в Харькове, где размещалось боевое оружие, или штурма зданий.

Он также перечислил факты, которые были известны об угрозе жизни экс-президента Януковича. Он сказал, что ему об этих фактах известно со слов самого Януковича.

"Он говорил, что его охранника ранили в ногу. Потом был срочный звонок Януковичу. Сказали, что большая группа людей направилась в сторону Межигорья, где оставались 7 охранников Януковича. У них не было средств защиты. Янукович беспокоился за их безопасность. Он с кем-то ругался по телефону. Потом Янукович позвонил Дмитрию Ярошу (лидер "Правого сектора" - Прим.Ред.) и сказал ему о каких-то их договоренностях, о том, что Межигорье не будут штурмовать. После этого звонка штурм Межигорье был отложен и люди туда не пошли", - сообщил Добкин.

По словам Добкина, утром ситуация повторилась. Януковичу рассказали, что на Межигорье снова идет толпа. Он позвонил Ярошу, но этот разговор уже ни к чему не привел и люди в резиденцию уже зашли.

Как сообщала "Старна", Оболонский суд отказался повторно допрашивать Порошенко по делу о госизмене Януковича.