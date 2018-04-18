В соцсети харьковчанка пожаловалась на питание в одном из местных детских садов. По словам женщины, которая представилась сотрудницей пищеблока этого детсада и мамой ребенка, который посещает это дошкольное учреждение, качество продуктов, из которых детсадовцам готовят еду, не выдерживает никакой критики.

Вместо масла - получают маргарин, говядину вообще не привозят, а куринные окорочка - "липкие, похожие на желе, обколотые как дуршлаг".

Пост харьковчанки, дополненный фото, появился на странице Харьков LIVE в Facebook.

Фото: acebook.com

"Я мама ребенка который ходит в д/с и являюсь работником пищеблока в этом же саду. У меня просто уже нет слов на то, какие продукты нам привозят. Говядину не привозят вообще, сказали что до начала нового учебного года и не будут привозить. Подсолнечное масло воняет и горит так, что при жарке туман стоит. Сливочное масло-не масло а маргарин. Рыба-более менее сносно. На день рассчитано 7 буханок белого хлеба и 3 буханки ржаного на 90 человек. И то, хорошо, если нет котлет. А когда есть в меню котлеты, то минус 1 буханка. Но это ещё пол беды. Курей не привозят вообще тоже. Но зато какие окорочка! Зачастую привозят ледяные, редко сухой заморозки. Пока замороженные, пока вроде нормальные, но когда они разморозились-это конечно жесть. В среднем где-то литр-полтора воды остаётся в тазу. Вонючие, липкие, похожие на желе, обколотые как дуршлаг. Очень печально обстоят дела с продуктами. Два раза в неделю привозят окорочка, раз в неделю привозят рыбу творог. Хочется просто напросто этими окорочками накормить вышестоящих, чтобы они хоть как-то понимали чем питаются наши дети",- пишет автор поста.

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