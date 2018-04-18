Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщил, что на переговорах с Владимиром Путиным обсуждает вопросы, о которых его попросил Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое брала Жанна Немцова.

"То что я делаю в Москве - я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко", - заявил Медведчук.

Он добавил, что поручения украинского президента касаются обмена людей, удерживаемых в России и ОРДЛО, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

По словам Медведчука, Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, поскольку он объективный и имеет личный контакт с Владимиром Путиным.

Напомним, что Медведчук отрицает какие-либо связи с делом Савченко-Рубана.

Как сообщала "Страна", при этом Виктор Медведчук не исключил своего ареста по делу Савченко и Рубана.