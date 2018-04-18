Треть россиян считают, что снижение курса рубля связано с новыми антироссийскими санкциями.

Такие данные исследования по ситуации на валютном рынке представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом, начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит. Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты.

Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан (заметно выше, чем в среднем по выборке, эта доля среди москвичей и петербуржцев – 46%).

Наиболее распространенные объяснения ситуации на валютном рынке связаны с международной обстановкой/политикой. Так, около четверти опрошенных (23%) объясняют снижение курса национальной валюты антироссийскими санкциями.

В ситуации дальнейшего роста курса доллара, 12% опрошенных выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% - вложат накопления в недвижимость или другие ценные вещи.

Подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту.

Как сообщала "Страна", в России из-за обвала рубля цены на бытовую технику подскочат на 10%.

Также "Страна" писала, что на прошлой неделе курс евро в России впервые достиг двухлетнего максимума, а доллар стал выше 60 рублей.