В Чехии в ДТП попал автобус с гражданами Украины. Это произошло в 100 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Отмечается, что пострадали 8 человек, однако никому из них госпитализация не понадобилась.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечественниками", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение десяти минут на место ДТП прибыли чешские медики и оказали помощь всем пострадавшим.

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