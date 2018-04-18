Назначенная Оболонским райсудом Киева судебная экспертиза подтвердила подлинность личностей президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова в известном российском фильме "Крым.Путь домой".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эксперты пришли к выводу, что изображение лица в фильме "Крым. Путь на родину" и изображение лица в файле, предоставленном в качестве сравнительного образца внешности Путина, принадлежит одному лицу.

Аналогичные выводы касаются личностей министра обороны РФ Сергея Шойгу, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморского флота РФ Александра Витко.

Эксперты заключили, что они принимали участие в разговорах, которые содержатся в аудиовидеофайле "Крым. Путь на родину".

Такие же выводы экспертов касаются видеозаписи под названием "Встреча Владимира Путина с прессой по Украине", аудио- и видеофайлов с названиями "Крым. Обращение Сергея Аксенова к В.Путину. 1 марта", "Заявление Сергея Аксенова и обращение к Путину", "Аксенов обратился к Путину за помощью", "Крым. Экстренное обращение председателя Кабинета министров Сергея Аксенова. 01.03.2014", "Крым попросил помощи у России", "Кремль не оставит без внимания просьбу Крыма о помощи Украина".

Стоимость экспертизы составила 40 тыс. грн.

Проведение данной экспертизы было инициировано государственным адвокатом Игорем Ляшенко, который защищал Януковича. На заседании 4 декабря 2017 года он подверг сомнениям подлинность личностей Путина, Шойгу и Аксенова на предоставленных прокуратурой доказательствах

Напомним, 28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, что ранее суд разрешил допросить Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича по видеосвязи.

Как сообщала "Страна", ГПУ отправила по трем адресам повестки на допрос Виктору Януковичу.