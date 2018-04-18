Сегодня, 18 апреля, народный депутат Михаил Добкин пришел в Оболонский районный суд Киева для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает УНН.

Нардеп опоздал на заседание суда примерно на час. На данный момент Добкин находится в помещении суда, ни дает показания.

Заметим, что Добкин в своем заявлении в суде указал, что готов сообщить о развитии событий в феврале 2014 года у Киеве и Крыму.

Напомним, 28 ноября 2016 генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение по видеосвязи экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Как сообщала "Страна", экс-глава столичного СБУ отказался давать показания по делу о госизмене Януковича.

Также "Страна" сообщала, что Оболонский суд отказался повторно допрашивать Порошенко по делу о госизмене Януковича.