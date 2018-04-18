Организаторы 71-го Каннского фестиваля рассказали про состав жюри во главе с австралийской кинодивой Кейт Бланшетт.

Об этом сообщает ТАСС.

Полный список объявил директор фестиваля Тьерри Фремо.

В состав жюри вошла французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев. В жюри также участвует российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший на предыдущем Каннском фестивале приз жюри за фильм "Нелюбовь".

В состав жюри также сядут американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин.

"С учетом конкурса с обновленным составом, в который вошли кинематографисты, участвующие в нем впервые, в жюри предстоящего Каннского фестиваля приглашены под председательством Кейт Бланшетт пять женщин, четверо мужчин, представляющие семь стран и пять континентов", - сообщили организаторы смотра.

Как рассказал ранее Фремо, устроители кинофестиваля, просмотревшие в общей сложности 1906 полнометражных лент, отобрали для основного конкурса 18 режиссерских работ.

За награду киносмотра поборются в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", картина французского мастера Жан-Люка Годара "Образ и речь" (Le livre d'image), последняя работа иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".

Впервые Каннский кинофестиваль прошел на Лазурном Берегу в 1946 году. В этом году он будет проводиться с 8 по 19 мая.

Как сообщала "Страна", в кинотеатрах Украины покажут фильм-победитель Каннского фестиваля - 2017.

Напомним также, что на Каннском фестивале освистали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы.