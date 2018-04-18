Работа Донецкой фильтровальной станции будет приостановлена. Об этом сообщили в компании коммунального предприятия "Вода Донбасса", передает УНН.

"В настоящее время выполняется подготовка к остановке фильтровальной станции и эвакуации персонала", - отметили УНН в компании.

Как указано на сайте коммунального предприятия, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также оккупированные Донецк и Ясиноватую.

Остановку работы предприятия связывают с тем, что накануне, 17 апреля, работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел и пять человек получили ранения.

Ранее "Страна" писала о том, что возле Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер ГосЧС.