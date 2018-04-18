Донецкая фильтровальная станция сообщила об остановке работы из-за обстрела сотрудников предприятия
Работа Донецкой фильтровальной станции будет приостановлена. Об этом сообщили в компании коммунального предприятия "Вода Донбасса", передает УНН.
"В настоящее время выполняется подготовка к остановке фильтровальной станции и эвакуации персонала", - отметили УНН в компании.
Как указано на сайте коммунального предприятия, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также оккупированные Донецк и Ясиноватую.
Остановку работы предприятия связывают с тем, что накануне, 17 апреля, работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел и пять человек получили ранения.
Ранее "Страна" писала о том, что возле Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер ГосЧС.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!