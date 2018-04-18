В Ереване протестующие блокируют резиденцию премьер-министра
В Ереване протестующие против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра направились к его резиденции. Лидер парламентской фракции "Елк" и глава партии "Гражданский договор" в Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции.
Об этом сообщает NEWS.am.
"Демонстранты беспрепятственно прошли мимо здания парламента и прошли до дверей резиденции премьер-министра. Здесь Никол Пашинян возвестил о начале блокады резиденции", - говорится в сообщении
Как пишет издание, полицейский кордон был снят, а перед дверями резиденции находились лишь несколько полицейских. Однако во время выступления Пашиняна у ворот резиденции выстроились дополнительные силы.
Правоохранители сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к Баграмяна, где находится резиденция.
Перед демонстрантами выступил Пашинян, подчеркнув, что акция должна пройти без насилия.
"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян. Он добавил, что блокирование движения на улицах должно произойти без использования мусорных урн, баков и скамеек, а также призвал снять гигиенические маски.
Фото: armnews
Фото: armnews
Фото: armnews
Кроме того, он отметил, что с 10:00 утра сегодня активисты должны заблокировать здания госведомств, работу метро и общественного транспорта.
Как сообщала "Страна", что в Ереване акция протеста началась из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления, и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр, на пост которого претендует экс-президент Серж Саргсян. Именно из-за его действий и его кандидатуры начались протесты.
Но несмотря на протесты, бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром страны.