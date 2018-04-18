В Ереване протестующие против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра направились к его резиденции. Лидер парламентской фракции "Елк" и глава партии "Гражданский договор" в Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции.

Об этом сообщает NEWS.am.

"Демонстранты беспрепятственно прошли мимо здания парламента и прошли до дверей резиденции премьер-министра. Здесь Никол Пашинян возвестил о начале блокады резиденции", - говорится в сообщении

Как пишет издание, полицейский кордон был снят, а перед дверями резиденции находились лишь несколько полицейских. Однако во время выступления Пашиняна у ворот резиденции выстроились дополнительные силы.

Правоохранители сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к Баграмяна, где находится резиденция.

Перед демонстрантами выступил Пашинян, подчеркнув, что акция должна пройти без насилия.

"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян. Он добавил, что блокирование движения на улицах должно произойти без использования мусорных урн, баков и скамеек, а также призвал снять гигиенические маски.

Фото: armnews

Фото: armnews

Фото: armnews

Кроме того, он отметил, что с 10:00 утра сегодня активисты должны заблокировать здания госведомств, работу метро и общественного транспорта.

Как сообщала "Страна", что в Ереване акция протеста началась из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления, и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр, на пост которого претендует экс-президент Серж Саргсян. Именно из-за его действий и его кандидатуры начались протесты.

Но несмотря на протесты, бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром страны.