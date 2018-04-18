В Дарницком районе Киева женщина совершила самоубийство, прыгнув с 21 этажа дома. Трагедия произошла в ночь на 18 апреля на улице Драгоманова. Об этом сообщили в Дарницком управлении полиции столицы.

"По предварительным данным, женщина прыгнула с 21 этажа дома. На данный момент устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, что Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. Поэтому Минздрав намерен создать в стране национальную телефонную горячую линию для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийств.

Ранее "Страна" писала о том, что в Волынской области 30-летняя чиновница РГА совершила самоубийство, оставив предсмертную записку.

Такде мы разбирались в том, почему сразу два офицера СБУ решили покончить с собой на выходных в Киеве.