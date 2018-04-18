В Одессе на Аллее Славы члены радикальной националистической организации С14 закрасили названия российских городов-героев времен Великой отечественной войны и написали на их месте названия украинских городов в зоне АТО на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает одесская ячейка С14.

Фото: Cтрана

Были закрашены названия городов Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула. Вместо них появились написали - Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ДАП (Донецкий аэропорт).

Аллея Славы - мемориальный комплекс в память о павших в годы Второй мировой войны. Расположен в парке имени Тараса Шевченко в Одессе.

Фото: facebook.com/c14odesa

Напомним, что в день освобождения от фашистских захватчиков в Одессе радикалы жгли георгиевские ленты, а пенсионеры пели "Катюшу" под гимн Украины.

Как сообщала "Страна", 18 марта, в день выборов президента в России, российское консульство в Одессе "заминировали" второй раз за день.