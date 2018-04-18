В марте зарплата исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун составила 29 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Минздрава.

Сумма средств, начисленная Супрун в марте, составила 29 015 гривен, из которых должностной оклад составляет 13 571 гривну, надбавка за выслугу лет - 407 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 179 гривен, надбавка за роботу с секретными документами - 2 036 гривен, командировочные - 2 822 гривны.

Зарплата заместителей Романа Илыка составила 32 087 гривен, Павла Ковтонюка - 30 563 гривны, Александра Линчевского - 30 557 гривен, Ольги Стефанишиной - 28 420 гривен и госсекретаря Артема Янчука - 65 180 гривен.

Фото: ukranews.com

Напомним, что глава Минздрава Супрун держит на пенсионном счете более полумиллиона долларов.

Как сообщала "Страна", НАБУ передало в СМИ видеозапись того, как исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой. За это ее просили поспособствовать предоставлению необходимого медицинского оборудования для больницы города Вишневого Киевской области.

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