Украина за 140 тысяч евро купила услуги английского юриста, бывшего адвоката семьи убитого российского разведчика Александра Литвиненко Бена Эммерсона, который должен представлять интересы нашей страны в ЕСПЧ в делах против России.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В 2017 году мы взяли в команду английского барристера Бена Эммерсона, королевского адвоката. Он специалист именно в вопросах нарушения прав человека в ходе вооруженных конфликтов", - сказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

За услуги Эммерсона и его помощника Украина заплатила 140 тыс. евро.

Лищина отметил, что этот юрист сейчас представляет в ЕСПЧ Грузию в деле против России.

Также он был судьей международных уголовных трибуналов по Руанде и Югославии, представлял Хорватию в деле против Сербии в Международном суде справедливости, представлял в ЕСПЧ Кипр в деле против Турции.

Английский юрист помогал Минюсту в формировании правовой позиции, а также в анализе позиции России и определении дальнейшей стратегии защиты Украины.

Напомним, что Украина вышла в лидеры по числу новых дел в Европейском суде по правам человека.

Как сообщала "Страна", в Минюсте заявили, что Европейский суд по правам человека не может заставить Россию уйти с Донбасса.