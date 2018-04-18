Новое требование Порошенко не приблизит Украину к членству в НАТО - Роуз Геттемюллер
Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что партнерство усиленных возможностей, которого требует президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По словам Геттемюллер, союзники приняли во внимание, что Украина стремится присоединиться к программе усиленного партнерства.
"Мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление", - отметила Геттемюллер.
"Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО", - отметила она.
Заместитель генсека рассказала, что эта программа разработана для очень важных партнеров Альянса, таких как Австралия или Иордания, которые никогда не планируют присоединяться к НАТО.
"Это тот сигнал, который стремится получить Украина?" - отметила она.
"По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству", - заявила Геттемюллер.
На прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на программе усиленных возможностей в сотрудничестве с НАТО.
Ранее Порошенко подписал указ о программе сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год.
Как сообщала "Страна", закон о курсе на членство в НАТО назвали "законом раскола и противостояния".
Также Петр Порошенко заявлял в прошлом году, что Украина не будет подавать заявку на членство в НАТО.