Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что партнерство усиленных возможностей, которого требует президент Петр Порошенко, не является ступенькой на пути к членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Геттемюллер, союзники приняли во внимание, что Украина стремится присоединиться к программе усиленного партнерства.

"Мы со всей серьезностью восприняли заявление президента по этому поводу, прозвучавшее в четверг. Страны-союзники учтут это стремление", - отметила Геттемюллер.

"Но я хочу уже сейчас очень четко предупредить: партнерство усиленных возможностей никоим образом не является ступенькой на пути к членству в НАТО", - отметила она.

Заместитель генсека рассказала, что эта программа разработана для очень важных партнеров Альянса, таких как Австралия или Иордания, которые никогда не планируют присоединяться к НАТО.

"Это тот сигнал, который стремится получить Украина?" - отметила она.

"По моему мнению, Киеву не стоит увлекаться, мол, это будет шагом к членству. Нет! Для стран-партнеров это может быть признанием того, что наше взаимодействие является тесным, но это точно не является ступенькой на пути к членству", - заявила Геттемюллер.

На прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на программе усиленных возможностей в сотрудничестве с НАТО.

Ранее Порошенко подписал указ о программе сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год.

Как сообщала "Страна", закон о курсе на членство в НАТО назвали "законом раскола и противостояния".

Также Петр Порошенко заявлял в прошлом году, что Украина не будет подавать заявку на членство в НАТО.