Депутат "Народного фронта" Михаил Гаврилюк ездит по Киеву на внедорожнике, который предназначен для нужд АТО. В социальных сетях живо обсуждают этот факт: еще один герой Майдана существенно поправил свое материальное положение. Причем за счет фронта.

Свет на историю с Гаврилюком пролил журналист Василий Крутчак. Он узнал, что казак-депутат паркует свое авто у Банковой, а до парламента картинно идет пешком.

Ранее Гаврилюк рассказывал, что ездит на "Жигулях", а в Раду - и вовсе на метро или маршрутке. Кртчак определил его автомобиль как "Kia Sorento". Ранее в сети говорили, что это одна из моделей "Мерседеса", которая и правда очень похожа на "Киа".

Журналист снял видео, как нардеп от "Народного фронта" выходит из авто с волонтерскими номерами и идет в сторону Рады. Позже Гаврилюк заявил в СМИ, что на фронте этот автомобиль сейчас "никому не нужен". И подтвердил, что авто зарегистрировано на батальон, в котором он служил.

"Страна" собрала реакцию Сети на ато Гаврилюка.

Блогер Макс Бужанский проводит аналогии с временами казацкой старшины, которая купалась в роскоши в 17 веке.

"Вы посмотрите, что вы со страной сделали, а?! Да разве ж при преступной власти Гаврилюк так унижался? Разве он вынужден был прятать Мерседес?

Нет, никогда Гаврилюк не прятал Мерседес при преступной власти. А вообще, вот вам вкратце вся история 17 века.

Про "казаков и Старшину"".

Юрист Андрей Портнов назвал историю с "Мерседесом" Гаврилюка "политическим концом Майдана":

"Думаю, это знаковое событие нельзя недооценивать. Это - политический конец вашего Майдана и финиш ваших принципов, лозунгов, достоинства и идеалов.

Превращение одного из ваших главных символов в задр...ченое воровское быдло ознаменовало потерю вами морального права упоминать о ваших погибших героях".

"Служил Гаврила депутатом, Гаврила "мерседес" купил...", - перефразировал строчки из "12 стульев" киевский предприниматель Александр Меламуд.

Телеведущая Наталья Влащенко рассказала, что таких "гаврилюков" - полная Верхованая Рада. По ее словам, многие нардепы перестали ходить к ней на эфиры после скандалов с декларациями, в которых появилась "внезапно" свалившаяся собственность.

"Гаврилюк на Мерседесе. И чего все так всполошились?

А ведь половина нынешних депутатов зашли а Раду , образно говоря, в одних портках, а теперь их электронные декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов ...

И даже те люди, которые начинали антикоррупционное сражение со съемных квартир- теперь обзавелись элитным жильем за полмиллиона долларов.

Многие из них не ходят ко мне в эфиры под надуманными предлогами. Скажем, Лещенко считает, что я должна перед ним извиниться за публичные вопросы - как он смог купить квартиру по столь низким ценам ( тогда этот дом строила компания Тигипко)

Андрей Парубий еще два года назад сообщил мне по телефону: вы сказали, что у меня 4 квартиры, я к вам больше не приду! На что я спикеру очень вежливо объяснила, что , значит, он неправильно заполнил декларацию, написав одну квартиру четыре раза ( с разными владельцами, членами своей семьи). И даже в эфире потом это уточнила, чтоб он не переживал.

Скрин этой декларации потом долго хранила. А потом надоело: поняла, это выдуманный предлог

Формальный глава фракции НФ Максим Бурбак по телефону сообщил, что не будет ходить в эфиры, т к я написала в фб , что у него во владении парк машин, а это не его, а жены.

Светлана Залищук как обиделась 4 года назад за вопросы по декларациям ( ее и Сергея Лещенко), так больше и не появляется....

У Ляшко и Лозового - свои предлоги. На самом деле, все эти люди просто не хотят острых дискуссий о личной ответственности. Да и сам Гаврилюк, знаете ли, больше не спешит к журналистам".

"Единственное, что вызывает удивление в этой ситуации - это, конечно, не "мерс", не "волонтерские номера" на машине, якобы переданной в АТО, а сам факт, что его раньше не спалили", - пишет журналист Дмитрий Горулько.

Быший мэр Раввы-Русской Ирина Верещук рассказала, что люди в свое время сами отправили "казаков гаврилюков" зарабатывать себе на "мерседесы" в парламент.

"Прочитала о господине Гаврилюке и мерседесе. И вопрос вовсе не к нему и не к ним. Расскажу коротко по собственному опыту историю: в предвыборный период в парламент 2014 года, пришла мода ходить в военной форме кандидатам в депутаты. Доходило до абсурда: некоторые из них приходили на ТВ форме в кулечках, переодевались в гримерных, цепляли медальки, погоны, эполеты, кто что мог, или ему посоветовал политтехнолог - и шли в эфир рассказывать о своих подвигах.

Но, это пол беды. Они приходили в таком виде в церковь, стояли, чтобы люди видели "настоящих воинов". Но, может вторых пол беды, потому что агитация может быть разной.

Однажды я была на службе и услышала, как между собой говорили две бабушки, верные голосувальщицы: "дивися, он, в формі ходить, навіть на костюма немає. Тре за нього голосувати, хай піде сибі до тої Ради та хоч на костюма сибі заробе". Эти бабушки ответили мне на многие вопросы. Не спрашивайте у них, спрашивайте у себя".