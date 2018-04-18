Дональд Трамп заявил, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) невыгодно для США.

Об этом он написал в Twitter.

"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает", - написал Трамп .

Он добавил, что двусторонние сделки намного более эффективны и выгодны. А также они лучше для американских работников.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что Китай повысил пошлины на 128 товаров из США.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает выход США из Транстихоокеанского партнерства для мира и Украины. Развалом одного экономического объединения Трамп не ограничится. На очереди - еще несколько торговых союзов, включая ВТО.