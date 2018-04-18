Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках рабочего визита в США провел встречу с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Реем по итогам которой стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Рамочное Соглашение между украинским министерством и ФБР позволит осуществить радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

"И одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", – сказал Арсен Аваков.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины в ходе рабочего визита в США обсудил противостояние российской гибридной угрозе с представителями Государственного департамента США.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков улетел в США вместе с Аброськиным.

Также мы сообщали, что Аваков заявил "Стране", что отставки правительства Гройсмана не будет.