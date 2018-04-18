В ОБСЕ сообщили, что украинские военные обстреляли их беспилотник на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В районе населенного пункта Чабановка, подконтрольного правительству, наблюдатели услышали более 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Выяснилось, что в 700 метрах от места, где пребывал патруль, находилась военная позиция. Позже наблюдатели встретили пятерых военнослужащих ВСУ, один из которых извинился за инцидент и сказал, что это он отдал своим подчиненным приказ стрелять, поскольку не получил предварительное предупреждение об этом полете.

В ОБСЕ отмечают, что ранее уведомили о запланированном полете офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Напомним, что 17 апреля работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, ранено 5 человек.

Как сообщала "Страна", за сутки на Донбассе один боец ВСУ погиб и трое ранены.