Европейский суд по правам человека не может обязать Россию покинуть Донбасс. Об этом рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передают Украинские новости.

"ЕСПЧ не может обязать Россию уйти с Донбасса. Речь идет только о вопросе нарушения прав человека. Для нас тут принципиальны два момента: признание факта эффективного контроля, т.е. признание факта оккупации, и второй момент - признание нарушения российскими войсками и их наемниками прав человека, за которые несет ответственность РФ. И да, суд может обязать ее выплатить соответствующую компенсацию", - заявил он.

Лищина также отметил, что Евросуд в предыдущих решениях уже признал, что Украина не контролирует эту территорию и что это, в свою очередь, создает объективные преграды для украинских национальных органов власти.

При этом ЕСПЧ отказался конкретно указать, какая страна контролирует оккупированный Донбасс.

Лищина также допускает, что признание международным судом факта оккупации территории Украины со стороны РФ позволит Украине претендовать на членство в Европейском Союзе.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе на несколько часов пропал интернет и мобильная связь.

Также мы сообщали, что в Минобороны объяснили, как расширятся полномочия армии после окончания АТО.