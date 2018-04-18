Водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников масштабного ДТП в Кривом Роге, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК", - рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он добавил, что водитель после аварии был задержан и давал объяснения, но позже в связи с резким ухудшением состояния здоровья, его перевели в больницу. По данным источников "Украинской правды", у водителя Mazda диагностировали разрыв легкого.

В ближайшее время водителя Mazda доставят в суд для избрания меры пресечения.

В Кривом Роге на улице Героев АТО рано утром 17 апреля произошло крупное ДТП, в котором погибли не менее восьми человек, также есть раненые. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Спасатели сообщили о 8 погибших и 21 пострадавшем. Все 8 погибших в ДТП - это работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Напомним, что водитель иномарки, которая стала участницей смертельной аварии в Кривом Роге, прибавил скорость, поскольку опаздывал на автовокзал.