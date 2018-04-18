Национальным гвардейцам Украины запретили общаться на русском языке, если они одеты в форму.

Также им запретили занимать сидячие места в любом транспорте кроме такси, носить шорты и бриджи. Женщинам, которые служат в НГУ теперь запрещено надевать короткие юбки и платья "высотой не более 2,5 см выше колена" и декольте – "больше 5 см от шеи в направлении груди".

Нельзя носить нацгвардейцам любые вещи с надписями на русском языке или символами коммунистического или национал-социалистического режимов.

Обо всех этих удивительных вещах якобы говорится в "приказе" 9328/1-22 ос - от 1 апреля 2018 года.

Текст "документа" широко разошелся по интернету и живо обсуждается в соцсетях.

В пресс-службе Нацгвардии, впрочем, существование соответствующего "приказа", отрицают. И называют его то ли чьим-то розыгрышем (документ датирован 1 апреля), либо фейком.

"К нам документ такого рода не поступал. О его существовании и тем более внедрении его положений ничего не известно", - отметил руководитель пресс-службы Нацгвардии Вадим Голуб.

Не слышали ничего об этом странном "приказе" и опрошенные "Страной" офицеры НГУ, которые также полагают что это либо фейк, либо шутка к 1 апреля.

Текст фейкового "приказа"

Ранее "Страна" писала, как 23 февраля в Кривом Роге военнослужащие Нацгвардии на параде несли флаги с запрещенной советской символикой. Также мы сообщали, как на праздновании годовщины Нацгвардии потерял сознание солдат почетного караула президента Петра Порошенко