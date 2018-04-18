Россия обвинила Великобританию в уничтожении улик по делу отравления Сергея и Юлии Скрипалей под видом дезинфекции.

Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании.

В российском посольстве высказали сомнения относительно утверждения британских специалистов, что нервно-паралитическое вещество не испаряется и не исчезает со временем, а для его удаления необходима дезинфекция.

"В этой связи у нас возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, "не испаряется" и "не исчезает со временем", а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств?" - говорится в сообщении посольства.

В дипломатическом ведомстве высказали мнение, что дезинфекция является якобы "прикрытием" для уничтожения вещественных доказательств.

"Так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось – например, в случае с умерщвлением домашних животных Скрипаля. Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России", - считают в посольстве.

Во вторник, 17 апреля, группа специалистов начала химическую очистку мест в Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Химочистке подвергнут ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.

Ранее "Страна" писала о том, что в Лондоне считают, что Скрипаля с дочерью отравили жидким веществом.

Также мы сообщали, что состояние Сергея Скрипаля улучшилось.