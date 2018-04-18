В среду, 18 апреля, Верховная Рада рассмотрит ряд ратификаций.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

Работу начнут с рассмотрения ратификации Конвенции Совета Европы о подходе к вопросам безопасности во время футбольных матчей, а также рассмотрят вопрос денонсации Европейской Конвенции о насилии и ненадлежащем поведении со стороны зрителей во время проведения спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей.

В повестке дня и такие ратификации - торгового соглашения с Таиландом, с Польшей - о сотрудничестве в сфере обороны, с Румынией - о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

В списке на рассмотрение - проект постановления об увеличении размера именных стипендий Верховной Рады.

Также депутаты намерены рассмотреть законопроект о повышении эффективности производств в отношении защиты экономической конкуренции.

Во втором чтении сегодня будет рассмотрен законопроект об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции.

В 15:00 начнутся парламентские слушания "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине".

После обеда депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, что Рада в четверг рассмотрит обращение к патриарху Варфоломею с просьбой о единой поместной церкви.

Как сообщала "Страна", первую категорию украинцев, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, расширят.