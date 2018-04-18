Сегодня Рада займется именными стипендиями и безопасным футболом
В среду, 18 апреля, Верховная Рада рассмотрит ряд ратификаций.
Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.
Работу начнут с рассмотрения ратификации Конвенции Совета Европы о подходе к вопросам безопасности во время футбольных матчей, а также рассмотрят вопрос денонсации Европейской Конвенции о насилии и ненадлежащем поведении со стороны зрителей во время проведения спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей.
В повестке дня и такие ратификации - торгового соглашения с Таиландом, с Польшей - о сотрудничестве в сфере обороны, с Румынией - о сотрудничестве в сфере военных перевозок.
В списке на рассмотрение - проект постановления об увеличении размера именных стипендий Верховной Рады.
Также депутаты намерены рассмотреть законопроект о повышении эффективности производств в отношении защиты экономической конкуренции.
Во втором чтении сегодня будет рассмотрен законопроект об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции.
В 15:00 начнутся парламентские слушания "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине".
После обеда депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Напомним, что Рада в четверг рассмотрит обращение к патриарху Варфоломею с просьбой о единой поместной церкви.
Как сообщала "Страна", первую категорию украинцев, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, расширят.