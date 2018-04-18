В Николаеве сотрудники полиции задержала 46-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 14-летней ученицы восьмого класса. Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.

"По словам задержанного, он познакомился с потерпевшей более полутора лет назад в сети интернет, когда ей было 12 лет, и сначала лишь переписывался со школьницей, не раскрывая свое лицо, а вместо этого отправляя откровенные фото отдельных частей тела. Впоследствии девочка рассказала о своем возрасте, а злоумышленник о своем. Однако мужчина уверяет, что было поздно, мол, общение между ними переросло в серьезные и прочные отношения. Не остановила соблазнителя и осведомленность об уголовной ответственности за подобные поступки",- говорится в сообщении.

Фото: mk.npu.gov.ua

Об отношениях дочери со взрослым разведенным мужчиной, который, к тому же, является отцом троих детей (8, 10 и 15 лет) узнала мать школьницы.

По данным правоохранителей, повлиять на преступные намерения мужчины простыми уговорами женщина не смогла. Не перестал мужчина искать встреч с несовершеннолетней, преследовать ее и донимать семью даже после отказа самой школьницы. За помощью мать потерпевшей обратилась в полицию.

"Оперативники задержали злоумышленника во время очередного визита к несовершеннолетней. Также полицейские провели обыск в квартире, где он развращал школьницу, и изъяли вещественные доказательства преступления", - говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено подозрение в растлении несовершеннолетнего лица (ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 155 УК Украины). Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в сумме 520 тыс. гривен.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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